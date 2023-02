Artista amazonense Uma Póvoas lança carreira solo com o single “Boca de Boca”

Manaus (AM) — A artista amazonense Giovanna Póvoas lançou, na quinta-feira (9), o primeiro single de sua carreira solo. Com a música “Boca de Boca”, disponível em todas as plataformas digitais, a cantora marca o início de sua trajetória pós-término do projeto “Chapéu de Palha”, com o músico Helder Cruz, com quem obteve destaque na cena artística nortista desde 2019.

Em processo de reconstrução de identidade, Giovanna passou a adotar o nome artístico de “Uma Póvoas” em suas redes sociais. A cantora preparou uma série de posts para “pavimentar” o caminho e contextualizar aos fãs sobre a nova fase em sua carreira.

“Foi um processo de apresentar contextos e me aprofundar com as pessoas. Sentia que precisava explicar primeiro quem eu era, para quando a música surgisse, fizesse mais sentido. Estava receosa com a recepção das pessoas, mas falar sobre isso foi um exercício de coragem e necessário para trilhar esse novo caminho”, conta a artista.

Mistura de gêneros

“Que se quebre, requebre. Não quero saber do meu corpo antigo, do que já morreu.” O verso cantado pela artista nos primeiros segundos do novo single demonstra a ruptura com o passado. Dançante, a experiência musical proporcionada pelo “Boca de Boca” difere do que os fãs da agora Uma Póvoas estavam acostumados a ouvir da cantora.

Entre o Afrobeat e o Indie Alternativo, o single mistura gêneros musicais em sua construção. “A música também narra uma trajetória de autoconhecimento, mas eu não queria que esse processo fosse triste ou melancólico. Queria conectar esses sentimentos ao empoderamento, a sensualidade, aos mistérios”, enfatiza Uma Póvoas.

Trabalhos futuros

O lançamento abre as portas de um ano que promete ser musicalmente agitado na carreira da cantora. Ao ser perguntada sobre as próximas novidades e a volta aos palcos, Uma Póvoas garante que a espera não vai ser longa.

“Acredito que 2023 vai ser um ano incrível, e com certeza virão mais lançamentos. Já agora em março voltaremos aos shows, e em abril, deve estar vindo outro single para vocês”, disse.

O Spotify, a Amazon Music, YouTube, Apple Music e o Deezer são algumas das opções para ouvir o novo single “Boca de Boca”. Além de Uma Póvoas, a canção também é assinada pelo produtor musical Lucas Cajuhy e por André Felipe Oliveira, como co-autor.

