Estelionatário é preso com R$ 5 mil em notas falsas em Manaus

As investigações iniciaram após uma vítima denunciar um golpe do pix falso

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Marcell Amaral de Oliveira, de 22 anos, foi preso, nesta sexta-feira (3), por crime de estelionato. Ele foi flagrado pela Polícia Civil com R$ 5 mil em notas falsas. A prisão aconteceu no bairro novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Costa e Silva, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação ocorreu após denúncia de uma vítima, que colocou seu celular à venda em um site, e um suspeito interessado, usando a foto de um policial, começou a negociar com ela.

“Após acertar o valor, o interessado contratou uma corrida por aplicativo para buscar o produto comprado. No entanto, o comprovante de pagamento era decorrente de um pix falso”, comentou.

Segundo o titular, ao tomar conhecimento da informação, os policiais civis foram ao local onde seria entregue o celular e, chegando na localidade, Marcell foi abordado pela equipe, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante.

“Durante as diligências, foram encontradas de posse do infrator, cerca de R$ 5 mil em notas falsas de R$ 50. É importante a gente destacar que existem muitos golpes nas redes sociais, e uma maneira de filtrar isso é realizar um vídeo chamada para saber com quem está realmente negociando”, ressaltou.

Marcell responderá por estelionato e crime de moeda falsa e ficará à disposição do Poder Judiciário.

* Com informações da assessoria

