violência doméstica

Suspeito é investigado por violência doméstica em Manaus e está foragido após fugir de abordagem policial na zona oeste

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, divulgou a imagem de Mahmoud Kamel Hamdan, de 36 anos, investigado por perseguição e ameaça contra a ex-companheira, de 35 anos.

Segundo a polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de 19 anos e está separado há sete meses.

Suspeito invadiu condomínio da vítima

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o investigado não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, no dia 17 de abril deste ano, ele invadiu o condomínio onde a vítima mora, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Ainda conforme a polícia, este é o terceiro mandado de prisão expedido contra o suspeito por crimes relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima.

Suspeito fugiu durante tentativa de prisão

A delegada informou que equipes da PC-AM tentaram cumprir o mandado nesta segunda-feira. No entanto, o suspeito fugiu em alta velocidade.

“Na manhã desta segunda-feira, nossa equipe tentou cumprir o mandado de prisão contra o indivíduo, que fugiu em alta velocidade pela avenida Coronel Teixeira, trafegando na contramão e colidindo contra diversos veículos. Após abandonar o automóvel, ele conseguiu escapar e segue foragido”, informou a delegada.

Disque-denúncia segue disponível

A polícia solicita apoio da população para localizar o suspeito. Além disso, reforça que todas as informações podem ser repassadas de forma anônima.

As denúncias podem ser feitas pelos números:

(92) 98545-0808 – DECCM centro-sul

197 e (92) 3667-7575 – PC-AM

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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