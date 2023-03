Homem é morto a terçadas e tem corpo jogado em rio no interior do AM

Segundo a polícia, um grupo de 10 homens matou a vitima a terçadas e deixou apenas o pé esquerdo dela no local do crime

Iranduba (AM) – Um homem, identificado como Janderson de Souza Medeiros, de 41 anos, foi morto a terçadas após ter sua casa invadida por dez homens. O caso aconteceu na comunidade Bela Vista do Jaraqui, no município de Iranduba, a 40 quilômetros de Manaus. O corpo da vítima foi encontrado boiando em um rio.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Janderson estava em sua residência, na quarta-feira (1º), quando, por volta das 23h, dez homens, ainda não identificados, invadiram a casa.

O grupo matou a vitima com terçadas e deixou apenas o pé esquerdo no local do crime, que foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Jarderson foi encontrado, pelas autoridades, boiando em um rio da comunidade.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Instituto Criminalistas (IC) também atuaram no caso.

