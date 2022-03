AM tem melhor mês de fevereiro em aberturas de empresas desde 2016

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou, no mês de fevereiro deste ano, o total de 617 novas empresas no estado. Segundo dados do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia — vinculado ao Ministério da Economia –, foi o melhor desempenho para o mês, no comparativo dos últimos seis anos. O número é ainda 8,06% superior ao registrado em janeiro deste ano, que obteve 571 constituições arquivadas.

Para a presidente da Junta Comercial do Amazonas, Maria de Jesus Lins, a Jucea vem se empenhando para dar o melhor suporte aos seus usuários, simplificando e desburocratizando ao máximo os serviços oferecidos.

“Esse número reflete uma soma de fatores, e ficamos felizes em a Jucea fazer parte desse crescimento, concedendo, de forma significativa ao nosso empreendedor, facilidade total nos trâmites de abertura de novos negócios. Seguimos trabalhando para oferecer ainda mais melhorias aos cidadãos amazonenses, com investimentos em novas tecnologias e a descentralização dos nossos serviços”, ressaltou a presidente.

Tempo médio

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou, no mês de fevereiro, redução no tempo médio para abertura de uma nova empresa no estado. Segundo dados do SRM da autarquia, atualmente o empreendedor leva 2 horas e 59 minutos para abrir um novo negócio.

Tipo empresarial

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas em fevereiro, em primeiro lugar ficou a natureza jurídica de Sociedade Empresarial Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios), com 372 constituições. Em seguida a Empresário Individual, com 236 empreendimentos.

Segmentação

Nos dados consolidados pela segmentação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a atividade de serviços segue liderando, com um total de 316 empresas, seguida das modalidades de comércio, com 255, e de indústria, com 26.

Arrecadação

Conforme dados do SRM, a Jucea recolheu no mês de março o valor de R$ 1.029.218,22 em taxas.

