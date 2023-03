“A Águas de Manaus asfaltou apenas a rua onde gravei o vídeo”, denuncia Lissandro Breval

Manaus (AM) – O vereador Lissandro Breval (Avante) afirmou, na manhã dessa segunda (6), que 24 horas após denunciar o caos deixado pela concessionária Águas de Manaus nas ruas da comunidade Acará, no Lago Azul; a empresa retornou ao local e asfaltou apenas a rua onde ele gravou o vídeo postado nas redes sociais. De acordo com o parlamentar, todas as outras ruas, também ´rasgadas` pela empresa, continuam intransitáveis e causando inúmeros transtornos aos moradores da área.

“Nós recebemos uma denúncia da comunidade do Acará, onde pasmem, a concessionária há seis meses cavou o buraco, passou a tubulação e não voltou mais para fazer os devidos reparos. Enormes valas ficaram na frente da casa dos moradores. Semana passada fomos lá, fizemos imagens, fomos para as redes sociais, e 24 horas depois a empresa tapou apenas os buracos da via onde eu gravei o vídeo. As outras seguem com crateras”, denunciou.

Lissandro tem utilizado suas redes sociais nas últimas semanas para efetuar denúncias de transtornos causados pela Águas de Manaus em diversos bairros de Manaus. O vereador é um dos que assinaram a CPI já protocolizada na CMM.

“Eu reafirmo meu apoio à instauração da CPI da Águas de Manaus por todo esse descaso que ela tem deixado claro em diversos bairros de Manaus, não só sobre as ruas destruídas após realização de serviços na tubulação, mas também do precário ou inexistente abastecimento de água para a população”, concluiu.

*Com informações da assessoria

