Vereador Caio André dispara como escolhido para presidência da CMM

Manaus (AM) – A eleição que ocorrerá na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para definir a nova presidência da Casa já conta com nome favorito: Caio André (PSC). Atualmente terceiro vice-presidente da CMM, o vereador já conta com apoio declarado da maioria esmagadora do parlamento municipal.

Para que seja eleito presidente da CMM – cargo ocupado por David Reis (Avante) -, no dia 5 de dezembro, o Regimento da Casa diz que o candidato precisa da maioria absoluta, somando 21 votos. Até esta segunda-feira (28), Caio André possui ao menos 20 vereadores em seu lado.

Em reportagens divulgadas pelo Em Tempo, vereadores relataram que David Reis enfrentaria extrema dificuldade para conseguir sua reeleição. Neste cenário, diversos nomes foram ventilados para o cargo em reuniões de bastidores, que também envolveram a Prefeitura de Manaus, por se tratar de posição que exige boa relação com o executivo municipal.

O vereador que possui ampla margem de apoio e deve sagrar-se presidente, afirma que está alinhado com o prefeito de Manaus David Almeida, compõe sua base na CMM e defende humanização da Casa.

“Ela (CMM) precisa ter uma independência, precisa estar mais próxima da sociedade manauara, tem andado muito apartada. Nós decidimos lançar essa candidatura em conjunto, na linha desse grupo. Sou da base do prefeito, falei, conversei com o prefeito, e nós temos construído isso”, disse Caio.

Entre os nomes que apoiam a candidatura de André está o ex-líder do prefeito David Almeida, vereador Marcelo Serafim (Avante).

“Tenho a mais absoluta certeza que o vereador Caio fará a reconciliação que a Câmara Municipal precisa fazer com a sociedade”, declarou o vereador em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Nas últimas semanas, a vereadora Yomara Lins (PRTB), também foi cogitada para concorrer ao cargo, no entanto, a definição foi de que ela passa a complementar a chapa de Caio André, como primeira vice-presidente da Casa.

“Declaro meu apoio ao vereador Caio André para Presidência da Câmara Municipal de Manaus e para primeira vice Yomara Lins e peço apoio de todos os colegas”, declarou Yomara.

Além de Yomara e Marcelo, Caio tem o apoio de outros 18 colegas, até o momento, são eles: Peixoto (Pros), Capitão Carpê Andrade (Republicanos), Marcio Tavares (Republicanos), João Carlos (Republicanos), Daniel Vasconcelos (PSC), Allan Campelo (PSC), Thaysa Lippy (PP), William Alemão (Cidadania), Amom Mandel (Cidadania), Bessa (Solidariedade), Ivo Neto (Patriota), Diego Afonso (UB), Everton Assis (UB), Raiff Matos (DC), Lissandro Breval (Avante), Rodrigo Guedes (Republicanos), Professora Jacqueline (UB) e Jaildo Oliveira (PCdoB).