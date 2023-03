Homem é preso com 13 celulares roubados e drogas no bairro Ponta Negra, em Manaus

John Roney Vitorino Cavalcante, de 35 anos, foi preso em flagrante em posse de 123 trouxinhas e de 13 aparelhos celulares supostamente roubados ou furtados. A prisão aconteceu de forma conjunta com entre o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no sábado (04), na avenida Cecília Meireles, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

O suspeito foi abordado em um veículo por policiais militares e durante revista no interior do automóvel foram localizadas as trouxinhas de entorpecentes e os aparelhos celulares.

O delegado Costa e Silva, titular do 19° DIP, informou que seis pessoas foram identificadas como proprietárias dos aparelhos e já foram à delegacia recuperá-los, os demais seguem na unidade policial até que os donos sejam identificados.

“Na medida em que as vítimas forem aparecendo, cada celular entregue pode gerar uma responsabilização pelo crime de roubo, caso reconheça ele como autor. Caso não seja reconhecido pela autoria, responderá por receptação”, afirmou a autoridade.

John Roney foi conduzido ao 19° DIP juntamente com o material apreendido. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Celulares apreendidos

1. Iphone XR, cor preta – Imei 353.077.108.726.291;

2. Iphone 11, cor branca – Imei 350.160.480.490.042;

3. Motorola E6 Play, cor azul metalizado – Imei 353.618.111.910.172;

4. Motorola G8 Power Lite, cor azul claro – Imei 351.635.114.111.758;

5. Motorola Moto E7 Power – Imei 355.084.691.159.854;

6. Motorola E7, cor azul turquesa – Imei 352.481.786.802.039;

7. Hedmi Xiaomi MI 9T – Imei 867.067.051.618.081;

8. Iphone 12 Pro Max, cor cinza – Imei Não localizado;

9. Samsung, cor cinza metalizado – Imei Não localizado;

10. Samsung, M53, cor branca – Imei Não localizado;

11. Samsung, A03 Core, cor preta – Imei Não localizado;

12. Samsung, S20, cor branco metalizado – Imei Não localizado;

13. LG Q60, cor azul cintilante – Imei Não localizado.

Denúncias

As pessoas que tenham conhecimento de quaisquer crimes podem realizar denúncias pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

