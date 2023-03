Manauara é presa pela PF por transportar drogas escondidas em sucos e vinhos em aeroporto

A presa tinha como destino a cidade de Dubai e foi flagrada com a droga no embarque

Fortaleza (CE) – Uma mulher, natural de Manaus, foi presa, neste domingo (5), pela Polícia Federal após ser flagrada transportando 4kg de cocaína no Aeroporto de fortaleza. Ela escondeu a droga em líquidos inseridos em embalagens de suco, vinhos e perfumes, os quais estavam dentro de uma bagagem.

A mulher, que tinha como destino a cidade de Dubai, foi surpreendida com a presença de drogas em sua bagagem durante o embarque. A situação foi descoberta graças à efetiva atuação da equipe da PF, que contou com a ajuda do cão farejador Inu para encontrar a substância ilícita.

Os exames preliminares realizados pelos policiais confirmaram a droga. A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

