Policlínica Codajás convida usuários do SUS para exames extras em saúde

A Policlínica Codajás, unidade de Saúde vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), promoveu a quinta rodada de exames com coletas para Papiloma Vírus Humano (HPV) e flora microbiota vaginal, na tarde da última sexta-feira (10). A iniciativa foi direcionada especificamente para homens trans, indivíduos não binários, mulheres homoafetivas e bissexuais que são atendidos pelo Ambulatório de Diversidade e Gêneros Sexuais da unidade, com o objetivo de oferecer exames extras em saúde para os usuários.

O diretor geral da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo conta que foram realizados 15 exames, porém ainda restam 55 exames disponíveis na rede, para pacientes que tenham interesse em realizar o atendimento. “O pré-agendamento para próxima rodada já estará disponível a partir da próxima segunda-feira (13/03), na unidade de saúde, no próprio setor de diversidade, com o cartão do SUS e identidade”, disse Figueiredo.

Além da coleta de exames, também estavam disponíveis os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

A coordenadora do Ambulatório de Diversidade, ginecologista Dária Neves explica que a coleta irá acontecer até o final do mês, durante o Março Lilás, campanha que conscientiza as pessoas sobre a importância da prevenção do Câncer de colo de útero. “É um mês de conscientização, prevenção de uma patologia gravíssima, sendo o HPV, que ocasiona o câncer, então a participação de todos é importante”, declarou a médica.

Desde o início da iniciativa, foram realizadas 145 coletas para os exames de HPV e flora microbiota vaginal. Esses exames fazem parte da Pesquisa Transelus, uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da SES-AM, e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que tem como objetivo identificar a prevalência do vírus do HPV na população atendida para pesquisas internas e, com base nos dados coletados, gerar futuras políticas públicas em saúde para essa categoria.

De passagem na unidade de saúde, a estudante Syd Carmo, de 21 anos, aproveitou para fazer o exame. “Vim à procura de um psicólogo e fiquei sabendo do exame e então decidi fazer. Vi como uma oportunidade de fazer um check-up de saúde e ter mais consultas”, finalizou.

