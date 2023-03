‘Feijoada Solidária da Malu’ acontece neste domingo (12) no quintal do Couro Velho

A 1ª edição da ‘Feijoada Solidária da Malu’ vai agitar o quintal do Couro Velho neste domingo (12), a partir das 12h. Com direito a feijoada à vontade, o objetivo do evento é arrecadar uma parte do valor que foi furtado da casa da jornalista Malu Dacio em janeiro de 2023.

O samba e o ritmo bovino estarão mais que garantido na ação solidária com a participação do grupo Couro Velho, da cantora Márcia Siqueira e da Banda Coração Azul. No dia do evento, também haverá bingo com sorteio de brindes.

De acordo com Malu, a ideia da feijoada solidária surgiu como uma forma de agradecer a quem tem a apoiado. “Muitos amigos sugeriram vaquinha, rifa, mas, pensando em retribuir quem quer nos ajudar, trouxemos uma deliciosa feijoada. Aí o Couro Velho abraçou essa ideia e, com muito amor, vai ceder, além da sua música, o seu querido quintal, que a gente tanto ama”, afirma.

Com valor antecipado de R$ 35, os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (https://bityli.com/Y8IdQB). No dia da ‘Feijoada Solidária da Malu’, os ingressos estarão à venda na portaria do quintal do Couro Velho – localizado na Avenida Tefé, 940, no bairro Praça 14 – pelo valor de R$40.

Mais informações podem ser obtidas no perfil de Malu no Instagram (@maludacio).

*Com informações da assessoria

