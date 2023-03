Centro Educacional Século lança salas de odontologia e psicologia

As novas salas do Centro Educacional trarão inúmeros benefícios para os estudantes da instituição

Manaus (AM) – O Centro Educacional Século segue inovando e aprimorando seus fazeres educacionais. Nesta quarta-feira (15), a instituição lançou mais dois espaços: sala de odontologia e de psicologia. Esses ambientes serão mais um recurso de desenvolvimento para os discentes.

As novas salas de odontologia e psicologia, serão espaços modernizados, com ambientes propícios a

atendimentos diferenciados aos nossos alunos. As salas estão preparadas para a realização de

atendimentos específicos para as ações educativas visando um acompanhamento global dos alunos do

Século.

Com esse novo espaço, os profissionais serão capazes de desenvolver de forma estruturada propostas de

acompanhamento, encaminhamentos, orientações, atendimentos não clínicos, treinamentos aos

professores, sensibilizações dos nossos alunos nas áreas da psicologia e odontologia.

