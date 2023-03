Bandido invade unidade da UEA, rouba arma e atira contra vigilante em Manaus

Segundo a direção da UEA, um bandido entrou no local para roubar a arma do segurança de nome Edmar, da empresa Amazon Security. Ele revidou e acabou sendo baleado.

Um vigilante foi baleado e teve a arma roubada durante assalto, na noite desta quinta-feira (16), dentro da Escola de Direito (ED) Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na avenida Major Gabriel, no Centro de de Manaus.

Segundo a direção da UEA, um bandido entrou no local para roubar a arma do segurança de nome Edmar, da empresa Amazon Security. Ele revidou e acabou sendo baleado.

O segurança foi socorrido e levado às pressas ao Hospital Rio Negro, na rua Tapajós, Centro. A UEA informou que o profissional passou por procedimento cirúrgico e está fora de perigo. Ele segue internado em processo de recuperação.

O reitor da UEA, André Zogahib, disse que autoridades do sistema de segurança pública do Amazonas foram informadas do ocorrido e enviaram reforço policial para o local.

A UEA ressaltou, ainda, que possui contrato com uma empresa privada para garantir a segurança de sua comunidade acadêmica, além de ter contrato firmado com uma empresa que fornece agentes de portaria.

Outro arrastão próximo a uma faculdade particular de Manaus causou medo para estudantes na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-sul.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que, logo após os fatos, determinou empenho das policiais Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) na identificação, localização e prisão dos suspeitos.

Um dos suspeitos da ocorrência nas proximidades de uma faculdade privada foi preso pela Força Tática, durante a nova fase da operação Cidade Mais Segura, que acontece em Manaus e na Região Metropolitana, desde a última quarta (15).

As ações já resultaram nas últimas 48 horas, na prisão de 37 pessoas suspeitas de envolvimento, principalmente, em crimes de roubo, tráfico, homicídios, furtos, porte de armas. A operação segue em andamento.

Leia mais

Segurança é morto durante roubo em lanchonete no bairro Compensa