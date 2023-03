BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados; possível crime de importunação sexual é investigado

Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania.

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do “BBB 23” por contrariarem as regras do programa, anunciou na noite desta quinta-feira (16) o apresentador Tadeu Schmidt.

Em festa realizada na noite de quarta para quinta, Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania.

No início da noite, a Polícia do Rio informou que abriu um inquérito para apurar se Guimê e Cara de Sapato cometeram importunação sexual dentro do programa.

O inquérito será conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. “A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, disse a Polícia Civil, em nota.

