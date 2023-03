Homem é preso por roubo de R$ 200 mil de casa lotérica no interior do AM

Segundo a polícia, o suspeito rendeu os funcionários e subtraiu o valor do cofre

Maxsuel Oliveira da Silva, de 27 anos, foi preso na quarta-feira (15) pelo roubo majorado de cerca de R$ 200 mil de uma casa lotérica, localizada no bairro da União, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro deste ano.

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, na ocasião do crime, o suspeito chegou em uma motocicleta no local, e esperou todos os clientes saírem, em seguida, ele rendeu os funcionários e fez eles o levarem até o cofre, de onde subtraiu $ 200 mil. Após o roubo, o autor fugiu na motocicleta.

“Após as investigações, reunimos indícios para realizarmos busca e apreensão na casa do investigado, localizada no bairro Ciganópolis, onde conseguimos apreender a motocicleta utilizada durante o roubo”, disse Barradas.

Segundo a autoridade policial, o infrator já respondia por outro roubo em Coari, nas mesmas circunstâncias, quando se passou por cliente em uma casa lotérica para fazer uma aposta, e subtraiu uma quantia em dinheiro.

Procedimentos

Maxsuel responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

