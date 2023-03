Preso terceiro envolvido em furto de mais de R$ 1 milhão de agência bancária em Manaus

Rômulo Martins de Carvalho, de 41 anos, foi preso por envolvimento no furto de R$ 1,02 milhão, de uma agência bancária localizada na avenida João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu no dia 30 de junho de 2021.

Policiais do 22º e 11° Distritos Integrados de Polícia (DIP), cumpriram na quarta-feira (15) o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito.

O delegado Thomaz Vasconcelos, titular do 22º DIP, relatou que na ocasião do crime, Rômulo juntamente com Pedro Márcio Araújo de Carvalho, que já está preso, invadiram o banco, quebrando as portas de entrada e seguiram em direção à sala onde estava armazenado o valor subtraído.

“Além do dinheiro, a dupla furtou dois aparelhos celulares corporativos. Pedro Márcio era funcionário da agência, e foi quem conseguiu a chave do cômodo. Durante a ação criminosa, um terceiro suspeito, identificado como Marcos Messias Albuquerque de Oliveira, aguardava do lado de fora e deu apoio a fuga dos comparsas”, explicou Thomaz.

A autoridade policial destacou que Pedro Márcio e Marcos Messias já haviam sido presos por este crime ainda em 2021, em cumprimento a mandados de prisão preventiva.

Prisão

O delegado Torquato Mozer, titular do 11° DIP, informou que a prisão de Rômulo Martins de Carvalho ocorreu em uma residência situada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

“Nós conseguimos encontrar o suspeito em uma casa que está em construção, naquela localidade. No local, constatamos que se tratava mesmo do Rômulo, e cumprimos o mandado de prisão”, relatou o titular.

Decisão judicial e procedimentos

O mandado de prisão temporária foi expedido pela juíza Irlanda Araújo Granja da Silva, do Plantão Criminal.

Rômulo responderá por furto qualificado e associação criminosa. Ele será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

