Influenciadora indígena, Ira Maragua promove turismo e cultura nas redes sociais

Manaus (AM) – Ira Maragua é da etnia baré e a primeira influenciadora digital indígena do município de São Gabriel da Cachoeira (852 quilômetros de Manaus). A influenciadora, que acumula mais de 54 mil seguidores, entre as contas no Instagram e Tik Tok, iniciou nas redes sociais em 2017, compartilhando a rotina onde vivia, no Parque das Tribos, Zona Oeste de Manaus.

Ira (@iramaragua) passou também a compartilhar, em suas publicações, trabalhos com frutos típicos da região, como jenipapo e açaí, para divulgar o trabalho como artesã de roupas e realização de maquiagem.

A influenciadora relata que o início da trajetória ocorreu naturalmente.

“Nós utilizamos a fauna e a flora no nosso dia a dia e eu simplesmente comecei a mostrar isso nas redes sociais. Então, me encontram e hoje eu sou conhecida como a ‘Guardiã da Amazônia’ por mostrar naturalmente o nossos hábitos”, relatou.

Ser conhecida como a “Guardiã da Amazônia” é um privilégio e representa a força da mulher indígena, segundo Ira. “Eu sou digital influencer e tenho visto que nós mulheres indígenas estamos conquistando e aldeando nosso Brasil com a força de nossos antepassados, através da nossa língua, pinturas e costumes”, reforçou.

Identidade e folclore

Ira também faz parte do corpo de dança do Boi-Bumbá Caprichoso, compartilhando suas paixões pelo folclore e cultura indígena, na qual faz apresentações representando a cunhã-poranga, mulher guerreira da tribo.

Ela relata que a cunhã-poranga é a representação de ser mulher indigena, pela força, luta e resistência. “Atualmente ser mulher indígena é demonstrar muita resistência e força naturalmente. Já nascemos com esse propósito de resistir para existir”, completa a influenciadora.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cantor amazonense Helder Cruz lança novo single

Musical “Escola do Rock” estreará no palco do Teatro Amazonas

Espetáculo amazonense recebe três indicações para premiação nacional de teatro infantojuvenil