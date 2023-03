Cantor amazonense Helder Cruz lança novo single

Manaus (AM) – O cantor e compositor amazonense Helder Cruz lança nesta sexta-feira (17) o mais novo single “Sentimento Bom”. A música estará disponível nas principais plataformas digitais.

Helder Cruz começou sua carreira musical em 2019 em uma dupla chamada “chapéu de palha”, que fez muito sucesso em todo o Brasil e chegou a ser a dupla mais ouvida do Amazonas. Em 2022 a dupla encerrou a parceria musical e Helder Cruz deu início a sua carreira solo com um single chamado “só pra você” lançado em agosto do mesmo ano.

“Hoje, muito mais certo da mensagem que quero passar nessa nova etapa da minha jornada, dou continuidade a essa história com o lançamento do single “sentimento bom”, que anuncia um pedacinho de tudo o que vem por aí”, disse ele.

Helder é também o compositor de ‘Sentimento bom’ e traz como referência esse novo momento da sua vida.

“Sentimento bom pra mim é uma das, se não a minha música que mais tem a minha cara até hoje e eu acho que ela anuncia muito bem o que a galera pode esperar daqui pra frente”, prometeu.

Imagem de divulgação para a nova música de Helder Cruz – Foto: Ageu Valadares

“Se eu pudesse resumir sobre o que ela fala eu diria que é sobre a intensidade e quantidade de sentimento que eu encontrei e encontro no dia a dia e nas pequenas coisas que permeiam a minha vida em casal. Eu me lembro de acordar num domingo de manhã e ir fazer alguma coisa na garagem de casa, tava tudo no maior silêncio do mundo, só os passarinhos tinham acordado. Eu tava ali respirando o ar da manhã e nisso eu vi o sol fazendo sombra na varandinha que tinha lá… ah cara, aquilo me trouxe um sentimento tão bom”, explicou.

O single ‘sentimento bom’ será lançada em 17 de março às 00h em todas as plataformas digitais.

Sobre Helder Cruz

Helder Cruz tem 22 anos, sua família toda por parte de pai é extremamente musical então desde que tinha 8 anos de idade ele aprende sobre música.

Começou a carreira musical em 2019 em uma dupla chamada “chapéu de palha”, que fez muito sucesso e chegou a ser a dupla mais ouvida do Amazonas. Em 2022 o duo se separou e Helder da início a carreira solo.

Desde então, o artista se dedica à música no seu trabalho autoral e também dedicando aos covers de grandes sucessos que fazem sucesso nas redes sociais.

*Com informações da assessoria

