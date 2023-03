Wilson Lima e Geraldo Alckmin participam de reunião do CAS que vai avaliar investimentos de R$ 1,5 bilhão e 2 mil novos empregos na ZFM

Governador afirma que presença do vice-presidente é essencial para mostrar ao Governo Federal importância do modelo para geração de empregos e o meio ambiente

O governador Wilson Lima e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam da 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nesta sexta-feira (24). O encontro, que será presidido por Alckmin, acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

Na pauta da reunião, está a avaliação de 44 projetos industriais e de serviços, que estimam investimentos de aproximadamente R$ 1,5 bilhão e a geração de cerca de dois mil novos empregos na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Wilson Lima ressalta que a presença de Geraldo Alckmin é fundamental para mostrar ao Governo Federal a importância do principal modelo de desenvolvimento econômico da região, que gera 114 mil empregos diretos, conta com mais de 500 indústrias de alta tecnologia e contribui para a preservação ambiental do Amazonas, que hoje mantém 97% da cobertura natural da Floresta Amazônica preservada.

“A Zona Franca de Manaus é essencial e nós não abrimos mão, tendo em vista o prejuízo econômico, social e ambiental que a região e o país teriam caso perdessemos esse modelo econômico”, ressaltou o governador.

Wilson Lima assinou, em fevereiro, decretos para a concessão de incentivos fiscais para 66 indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) que tiveram projetos aprovados no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Amazonas (Codam). Com investimentos de cerca de R$ 2 bilhões, devem gerar 2 mil novos postos de trabalho no estado. Em 2021, foi sancionada a renovação da Lei Estadual de Incentivos Fiscais, dois anos antes do prazo final da legislação, garantindo os benefícios tributários estaduais até 2032, dando segurança jurídica ao polo industrial.

De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a reunião do CAS também marca o aniversário de 56 anos da autarquia e do modelo ZFM, que foi comemorado no último dia 28 de fevereiro.

Confirmaram presença, ainda, o governador do Amapá, Clécio Luís, o prefeito de Manaus, David Almeida, o prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, o superintendente da Suframa, interino, Marcelo Pereira, e outras autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes de entidades de classe.

O Centro de Convenções Vasco Vasques também abrigará, nesta sexta, das 8h às 12h, uma exposição com 22 empresas e instituições de Ciência e Tecnologia regionais que buscarão apresentar um mix da produção do Polo Industrial de Manaus, bem como experiências e potencialidades ligadas a projetos de inovação da ZFM.

