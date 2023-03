Wilson Lima acompanha atendimento social a famílias da Sharp e Manaus 2000 na Suhab

Após atendimentos nas escolas, o Governo do Amazonas convocou as famílias para dar celeridade ao processo de reassentamento

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou, nesta quarta-feira (29), o atendimento de famílias da Comunidade da Sharp e Manaus 2000 que moram na faixa prioritária da área de intervenção do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e foram afetadas pelas fortes chuvas no último sábado (25).

Inicialmente, essas famílias atendidas na Suhab foram abrigadas em escolas e agora estão recebendo uma bolsa moradia transitória até que recebam a solução de moradia definitiva. Há, ainda, famílias que já receberam a avaliação dos imóveis e agora retornam à Suhab para dar andamento ao processo. Wilson Lima destacou que a convocação para o atendimento visa dar celeridade ao reassentamento.

“Isso me dá uma satisfação muito grande de poder fazer parte desse momento tão importante na vida dessas pessoas, que muitas delas já nem acreditavam mais que algum dia isso pudesse efetivamente acontecer e hoje a gente está vendo que com vontade, com comprometimento de servidores que estão na Suhab, na UGPE (Unidade Gestora de Projetos Especiais) e outras secretarias do Governo do Estado, isso está acontecendo, está se tornando realidade”, afirmou Wilson Lima.

Soluções de moradia

A definição de qual solução de moradia adequada em cada caso é feita após entrevista com as famílias. Entre as opções estão: indenização, bônus moradia, auxílio moradia, bolsa moradia transitória, unidade habitacional ou fundo de comércio. O valor a ser pago em indenizações e fundo de comércio é determinado pela avaliação técnica do setor de Engenharia da Suhab.

Wilson Lima e o superintendente da Suhab, Jivago Castro, acompanharam o atendimento de José Inácio, 65 anos, que possui um prédio comercial e residencial na área da Comunidade da Sharp, desde 1995, e que também alagava em dias de chuva. Ao receber os cumprimentos do governador, ele disse ser testemunha da situação das pessoas que moram ali.

“Eu conhecia ele (Wilson Lima) da época que ainda era apresentador do programa e ele sempre foi reclamar daquilo ali, que um dia ia tirar, e agora chegou a vez dele”, comentou José Inácio.

Reassentamentos

Nesta semana, mais de 200 famílias serão reassentadas conforme determinação do governador Wilson Lima. Ao todo, o Governo do Amazonas já reassentou 415 beneficiários do Prosamin+ das comunidades da Sharp e Manaus 2000, com soluções de moradia, oferecendo mais qualidade de vida e dignidade para as famílias da área.

