‘Sombra do CV’ e esposa são presos com armas durante festa em Manaus

Gelson Ramos da Silva, de 40 anos, o “Sombra” do Comando Vermelho (CV), e a esposa dele, uma mulher de 24 anos, que não teve o nome divulgado, foram presos na noite deste domingo (9) com um arsenal que pertencia a facção criminosa. As armas foram encontradas em uma casa, onde era realizada uma festa particular, promovida pelo suspeito no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

“Sombra” é considerado pela polícia como criminoso de alta periculosidade. A ação foi realizada pelos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante cumprimento da operação Amazonas Mais Seguro.

De acordo com o relatório da polícia, foi recebida uma denúncia de que “Sombra”, estaria promovendo uma festa na rua Olinda, onde tinham diversas armas de fogo.

Ao fazer a aproximação, diversos suspeitos empreenderam fuga, mas o denunciado acabou sendo detido juntamente com sua esposa, por porte de sete armas de fogo.

Foram apreendidas duas pistolas calibre 9 milímetros (mm), uma pistola calibre 380, uma submetralhadora calibre 9mm e três armas caseiras. Além das armas, foram apreendidas, também, nove munições não deflagradas.

O casal e as armas foram levados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Intensificação

Durante todo o feriado de Páscoa, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) intensificou a operação Amazonas Mais Seguro por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), atuando com tropas especializadas por toda a capital e região metropolitana de Manaus.

No interior, o efetivo da operação Hórus/Fronteira Mais Segura foi mobilizado para reforçar o patrulhamento fluvial.