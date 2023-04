Amazonas entra no ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil

Manaus (AM) — O ranking da Exame dos 100 melhores restaurantes do Brasil foi divulgado na quinta-feira (20). Na região Norte, somente Amazonas e Pará estão na lista de estabelecimentos em destaque.

A culinária amazonense foi destacada na publicação. Entre os restaurantes citados no ranking da Exame estão Caxiri e Banzeiro. Para o vice-presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Ian Ribeiro, a menção na lista demonstra o potencial para o turismo gastronômico do estado.

“Sabores únicos, que carregam história, ancestralidade com o DNA amazonense. Seja no café da manhã com o nosso x-caboquinho, ou pratos revisitados por grandes chefes. A experiência gastronômica no Amazonas é inesquecível e um dos maiores atrativos do estado”, avalia Ribeiro.

Em 33º lugar na lista da Exame, o Caxiri proporciona aos turistas e clientes do restaurante pratos com peixes, frutos e cogumelos selvagens do Amazonas. O cardápio é elaborado pela chef Debora Shornik para o Caxiri, vizinho do icônico Teatro Amazonas, outro atrativo turístico da capital amazonense.

“Contamos com a vivência e a lida do cotidiano com os povos tradicionais e sua ancestralidade, que fragmentam como um belo conteúdo e notas para o novo, que se apresenta a cada prato à mesa”, pontuou a chef de cozinha.

O Caxiri (@caxiri_amazonia) está localizado na rua 10 de Julho, 495, Centro. “O filé de matrinxã é quase obrigatório – assado, ganha a companhia de macaxeira prensada, queijo de coalho e arubé”, recomenda a Exame na publicação.

O segundo restaurante citado no ranking é o Banzeiro (@restaurantebanzeiro), com unidades em Manaus e São Paulo, o empreendimento apresenta sabores e revisita pratos tradicionais do Amazonas. Em São Paulo o restaurante fica na rua Tabapuã, 830, Itaim Bibi. Já na capital amazonense, está localizado na rua Libertador, 102, Nossa Senhora das Graças.

“Com porções generosas para até três pessoas e itens muitas vezes desconhecidos, o menu Rio Negro, que inclui tambaqui, tacacá e até formiga, é uma excelente pedida”, recomenda a publicação.

A lista completa dos 100 melhores restaurantes, segundo a Exame, pode ser conferida no site www.exame.com.

*Com informações da assessoria

