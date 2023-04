Dois suspeitos de roubo são mortos após confronto com a Rocam em Manaus

A intervenção policial aconteceu no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Dois suspeitos de roubo foram mortos após um confronto com policiais militares da policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na madrugada desta quarta-feira (26). A intervenção policial aconteceu entre a Rua Bacaba com Piquia, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, apenas um dos suspeitos foi identificado como Guilherme Amilton Lima da Silva, de 22 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma guarnição da Rocam foi acionada para atender uma ocorrência sobre um veículo que estaria cometendo roubos naquela região.

Ao avistarem o carro dos suspeitos os policiais militares determinaram que ele parassem o veículo, no entanto, a dupla não obedeceu e ainda efetuou tiros contra os agentes, que revidaram o ataque.

Os corpos dos suspeitos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

