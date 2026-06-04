Rocam

Homem é investigado por participação no latrocínio que matou o comerciante Evilázio Alves da Silva dentro do próprio mercadinho, na zona Leste de Manaus.

Luís Fernando Branches, suspeito de participação no latrocínio que matou o comerciante Evilázio Alves da Silva, de 60 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (5), em Manaus. O empresário morreu durante um assalto dentro do próprio mercadinho, no bairro São José Operário, zona Leste da capital.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam o suspeito na rua Ozana, no bairro Cidade de Deus, zona Norte. Segundo a corporação, denúncias anônimas recebidas após a divulgação das imagens do crime ajudaram a identificar o paradeiro dele.

Além disso, câmeras de segurança registraram a ação criminosa e contribuíram para o avanço das investigações. A partir das imagens, a polícia intensificou as buscas pelos envolvidos.

Evilázio levou um tiro na nuca durante o assalto ocorrido na noite de terça-feira (2) e não resistiu aos ferimentos. Desde então, o caso mobiliza as forças de segurança.

Prisão

Após a captura, os policiais encaminharam Luís Fernando para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que conduz as investigações. Agora, os investigadores buscam esclarecer qual foi a participação dele no crime.

Enquanto isso, outros dois suspeitos que aparecem nas imagens do circuito interno do mercadinho seguem foragidos. Por isso, as equipes mantêm as buscas para localizá-los.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a participação dos demais envolvidos. No entanto, as investigações continuam e devem apontar a dinâmica completa do crime.

Foto: Divulgação

A morte de Evilázio causou grande comoção no bairro São José Operário. Conhecido pela atuação na comunidade, o comerciante foi lembrado por moradores e amigos como uma pessoa solidária, evangélica e bastante querida na região.

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