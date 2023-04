Cineteatro Guarany exibe mostra sobre artistas amazonenses

Manaus (AM) – O Cineteatro Guarany apresenta a “Mostra Memórias de 3 Artistas Amazonenses”, no sábado (29), a partir das 18h30. Em mais uma edição do Cineclube de Arte, a mostra exibe documentários sobre os renomados artistas amazonenses: Jerusa Mustafa, Maestro Nivaldo Santiago e José Gomes Nogueira. A direção e roteiro é de Sérgio Cardoso.

A exibição faz parte do Cineclube de Arte, projeto realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De acordo com o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, “o intuito é valorizar os artistas da nossa região, bem como a difusão do conhecimento histórico-cultural do estado”, enfatiza Apolo.

Os curtas, que serão exibidos, fazem parte de um projeto pessoal de Sérgio Cardoso. Segundo ele, o objetivo é fazer um cinema-memória, no sentido de gravar as impressões de personalidades do mundo artístico amazonense.

“Nosso trabalho é a difusão cultural da memória. É a história contemporânea, que passa pelos nossos olhos e a grande maioria não está nem aí, muito menos com qualquer interesse de prestar atenção”, ressalta o diretor.

Com os títulos “Jerusa Mustafa – A pianista da cidade”, “Maestro Nivaldo Santos – O regente de Manaus” e “José Gomes Nogueira – A eterna casa do Natal”, os documentários foram produzidos nas ambiências artísticas de cada personalidade. O Teatro Amazonas, a Casa do Natal e a residência de Jerusa Mustafa são cenários das filmagens.

*Com informações da assessoria

