Seis estabelecimentos são encerrados pela CIF e onze adolescentes conduzidos ao Conselho tutelar

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), deflagrou, na noite deste sábado (29), uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), em bares e similares da zona leste de Manaus, com objetivo de coibir e punir irregularidades e ilícitos nessas localidades. Seis locais foram encerrados, sendo três interditados por falta de alvará para funcionamento.

Os estabelecimentos foram fechados por falta de alvará para funcionamento, pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). Além disso, 11 adolescentes que estavam nos locais, sem a presença de um responsável legal, foram conduzidos pelo Conselho Tutelar.

De acordo com a Fiscal da Semef, Perpétua Basílio, foram três interdições realizadas por falta de alvará.

“A motivação dessas interdições na avenida itaúba foi a falta de alvará para funcionamento. Nós detectamos que esses locais estão funcionando há muito tempo sem o alvará, o que pode causar prejuízos para o município e para a população. Tudo ocorreu dentro da normalidade. Tivemos um grande apoio dos outros órgãos, sobretudo, da Polícia Militar durante a fiscalização”, completou.

A secretária Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Gabriela Campezatto, afirmou que o órgão atuou conscientizando os menores de idade presentes no local para os perigos de estar nesse ambiente.

“Hoje nós estamos aqui com uma equipe diversificada, e estamos verificando a situação de crianças e adolescentes e menores em geral. Todas as famílias que abordamos, conscientizamos sobre a documentação dos menores e sobre os perigos do ambiente insalubre do qual eles estão frequentando”, explicou a secretária.

Durante a ação, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), aplicou 19 autuações e apreendeu sete veículos por irregularidades.

Efetivo

Participaram da CIF, servidores da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), policiais da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM); militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Sejusc, Semasc, Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji), Implurb e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vacinação contra Covid-19 em 75 pontos de Manaus de terça a sexta-feira

Joana Darc denúncia estrutura do Cetas-AM onde está capivara Filó

Coral da FUnATI apresenta espetáculo no Teatro da Instalação