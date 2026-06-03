TRÁFICO DE DROGAS

Durante a fuga, o suspeito ignorou a ordem de parada, arremessou parte dos entorpecentes pela janela e acabou preso após cerco policial em Manaus.

Uma perseguição policial pelas ruas de Manaus terminou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas e a apreensão de cerca de 4 quilos de entorpecentes. Policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar do Amazonas, realizaram a ação.

Segundo a corporação, os agentes tentavam abordar o motorista quando ordenaram que ele saísse do veículo.

“Não tá ouvindo a ordem de parada não, porra? Bora sair do carro aí, tira a mão do volante, tira a chave”, disse um dos policiais durante a ocorrência.

No entanto, o suspeito ignorou a ordem e acelerou o carro, iniciando uma fuga pelas ruas da capital.

Durante a perseguição, as viaturas seguiram o veículo com sinais sonoros e luminosos ligados. Além disso, conforme registraram os policiais, o motorista arremessou parte da droga pela janela na tentativa de se livrar do material.

“Jogou só 1 kg de droga”, comentou um dos agentes.

Mesmo após descartar parte dos entorpecentes, o suspeito continuou a fuga. Por isso, os policiais tentaram impedir a movimentação do veículo e efetuaram disparos contra os pneus do carro. Ainda assim, o motorista seguiu tentando escapar.

A perseguição terminou na entrada de um condomínio, onde os agentes cercaram e prenderam o suspeito. Em seguida, a equipe encontrou aproximadamente 4 quilos de drogas.

Por fim, os policiais encaminharam o homem para uma unidade policial, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Suspeito joga droga pela janela de carro ao fugir da polícia em Manaus pic.twitter.com/wvttPAWCqh — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2026

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