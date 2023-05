Professor lança livro infantojuvenil com histórias contadas no interior do Amazonas

Livro reúne histórias contadas no interior do Estado do Amazonas, presentes no imaginário popular

Manaus (AM) – No feriado, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o professor João Cruz lança o livro infantojuvenil intitulado, “Histórias contadas e recontadas”, pela Editora Valer, na Livraria Leitura, localizada no Amazonas Shopping, às 16h.

Na obra, encontram-se histórias contadas no interior do Estado do Amazonas, que fazem parte do imaginário emergente de florestas exuberante e de águas, que cortam os imensos terrenos da região. Elas estão bem guardadas, porém, sempre disponíveis para que jovens e adultos as leiam e conheçam a maneira singular como os caboclos veem o mundo.

Para a coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, esse lançamento vem para acrescentar no catálogo da editora mais uma obra que agrega na formação do jovem leitor amazônida, que busca ou entrará em contato pela primeira vez com esse universo de histórias contadas no interior do Amazonas.

“É muito importante o lançamento de um livro, tanto para o seu autor como para a editora. O professor João Cruz, que exerceu por longos anos o Magistério, como professor de Língua Portuguesa e Literatura, traz a sua contribuição para a formação dos jovens amazônidas por meio desse livro, que, por sua vez, reúne histórias contadas na sua região – a Mundurucânia. É um trabalho muito importante, porque eterniza histórias provindas da linguagem oral, cuja tendência é desaparecer”, comenta.

Para o autor, a obra ‘Histórias contadas e recontadas’ é uma proposta de resgate de valores, expressa por meio do rico imaginário, criador de lugares fantásticos, com personagens que se tornaram seres vivos capazes de influenciar a vida do caboclo.

“A obra é também um resgate do valor lendário, visto que ouvir e/ou ler histórias é entrar num mundo encantador, cheio de mistérios e surpresas inquietantes, curiosas e divertidas. Contudo, é de grande relevância compreender o imaginário caboclo, que configura riqueza indispensável à formação desse povo e sua tradição”, disse o professor.

A apresentação do livro ficou por conta da professora da UEA, Fátima Souza, que é doutoranda de Linguística Aplicada pela Unicamp. Ela ressaltou que esse novo livro de João Cruz apresenta, então, Histórias contadas e recontadas, como o próprio título indica.

“Sua autoria consiste em reunir doze histórias ouvidas de outros, que sabemos serem fruto de sua imaginação espetacular, construída em uma cidade à beira do rio, constituída de muitas fabulações.”

A professora ainda continua e explica que João Cruz indica ali um espaço geográfico que muito nos ensina em pleno século XXI: “aquele antigo lugar de escuta, em que as narrativas eram passadas de boca em boca, sempre que se achava uma boa roda, de geração a geração. Ele vai ainda mais longe, traduzindo essa oralidade para outros espaços, principalmente o da sala de aula, que ocupa tão bem, como o professor, leitor e escritor que é.”.

Quem é o autor?

Nascido em Maués, no interior do Amazonas, em 1956. O professor João Cruz, graduado em Letras – Língua Portuguesa, pela Uninorte. É especialista em Metodologia do Ensino da Língua e suas Literaturas, pela Universidade Estadual do Amazonas. É professor concursado da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, onde ministra Gramática e Literatura.

