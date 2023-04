Escritor carioca lança livro ambientado no Amazonas

Manaus (AM) – O carioca Daniel Massa veio a Manaus pela primeira vez no ano de 2018 e ao passear pelas ruas do centro histórico sentiu uma conexão instantânea com a cidade, uma verdadeira paixão avassaladora. Massa então, voltou ao Amazonas mais de 9 vezes e conheceu os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Maués, Tabatinga, Novo Airão e Iranduba. Esse fascínio com a cultura amazonense resultou em um livro chamado “Fio d’água”, que será lançado nesta quinta-feira (6), às 18h30, na Banca do Largo.

Publicado em novembro de 2022 pela editora 7Letras, a obra narra a história de Orsina, missionária de São Gabriel da Cachoeira que encontra um menino nas águas do Rio Negro e foge para Manaus com a criança. Os capítulos, escritos em versos como poemas, acompanham o crescimento do menino, batizado como Moisés, que atravessa cenários tipicamente amazonenses, como o Bodozal, a Feira da Panair, os flutuantes do Tarumã, a praia da Ponta Negra, e outros espaços da capital amazonense. A própria Banca do Largo está presente no último capítulo do livro, uma homenagem ao importante espaço de resistência cultural.

Dialogando com a tradição dos povos indígenas do Alto Rio Negro e com histórias bíblicas, a obra transita também entre os gêneros literários, criando uma forma de narrar inovadora e por vezes sinuosa, como o leito do rio que ganha corpo a partir de um fio d’água.

Banca do Largo

A Banca do Largo, fundada por Joaquim Melo, abriga a mais completa coleção de livros sobre a Amazônia e faz parte da história da capital. Localizada ao lado do histórico Teatro Amazonas, a Banca já recebeu lançamentos de grandes autores como Eliane Brum, Ailton Krenak e Milton Hatoum, sendo tema de matérias em jornais pelo Brasil e mundo.

O lançamento de “Fio d’água” marca a reabertura da Banca, fechada desde janeiro em virtude da morte de seu fundador, Joaquim Melo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sessão premium para o ‘Espetáculo de Páscoa RUACH’ em Manaus

Iranduba recebe edição do Turismo em Movimento

“Tubones Coral” comemora dez anos com turnê pelo Amazonas