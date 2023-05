VÍDEO: mulher é agredida e ameaçada com faca pelo marido em Manaus

Nas gravações, o suspeito desfere socos, empurrões e ameaça a vítima com uma faca. As cenas de violência aconteciam na frente do filho do casal.

Uma jovem de 23 anos foi resgata pela polícia após ser vítima de violência doméstica pelo próprio marido, de 44 anos. Os crimes aconteciam no apartamento do casal, em um residencial localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A denúncia foi apresentada pela deputada estadual Alessandra Campelo durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) de quarta-feira (3). Os vídeos exibidos no telão deixaram os parlamentares em estados de choque e revolta, pelo nível de agressividade.

Nas gravações, o suspeito desfere socos, empurrões e ameaça a vítima com uma faca. As cenas de violência aconteciam na frente do filho do casal.

FLAGRA: suspeito agride companheira dentro de apartamento em Manaus #emtempo pic.twitter.com/IT3wuI3P8Z — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 4, 2023

Segundo a deputada, a covardia acontecia há anos e os vídeos começaram a ser gravados em 2021. A vítima já foi retirada da casa onde morava, no Residencial Viver Melhor 3, e está em local seguro.

A vítima recebe acompanhamento psicossocial e jurídico da Procuradoria da Mulher da Assembleia, que atua em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE). O suspeito ainda não foi preso.

“Estou expondo o agressor porque espero que ele seja preso. Eu normalmente não exponho inicialmente para preservar a vítima, mas estou expondo para que ele seja preso. Parte do vídeo mostra um filho, uma criança que deve ter quatro ou cinco anos, assistindo as agressões. Ele pega uma faca, ameaça esfaquear a mulher. Isso é só um pequeno trecho do vídeo, as coisas que ele fala, os xingamentos, é um clima de terror”, denunciou a parlamentar.

Delegacia da Mulher

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, as diligências iniciaram após denúncias anônimas informarem sobre a violência contra a mulher. Com base nisso, imediatamente foi solicitado o apoio das equipes da Ronda Maria da Penha, que se deslocaram ao endereço para apurar o fato.

“Ao chegarmos no apartamento deles, a mulher, que estava na presença do autor, negou as acusações e falou que os vídeos em que ela aparece sendo agredida eram antigos, mas que o casal já estava em processo de separação”, disse a delegada.

Contudo, as investigações continuaram e novamente uma equipe policial foi até a casa da mulher, que foi conduzida à DECCM para ser ouvida, longe da presença do agressor. Ocasião em que foi solicitada uma medida protetiva de urgência para ela.

“Em depoimento, ela relatou que sofria constantemente com agressões e violências psicológicas, físicas e verbais, durante os seis anos de casamento. Ela era ameaçada pelo infrator, por isso, não conseguia realizar as denúncias”, relatou a autoridade policial.

Procedimentos

Todas as devidas providências em relação à vítima foram tomadas e o caso segue sob investigação sigilosa.

