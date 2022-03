Ex-BBB Maria fala sobre perfil em plataforma adulta: ‘Não me arrependo de ter feito’

A ex-BBB Maria não tem nenhum arrependimento acerca da criação de seu perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que está bombando entre os famosos.

A atriz falou sobre as motivações para o ingresso no site em entrevista para Patricia Kogut, de “O Globo”.





“Criar um perfil foi uma saída que encontrei naquele momento que não tinha nada acontecendo na minha vida profissionalmente. Não me arrependo de ter feito. Foi muito bom para mim no sentido financeiro. Eu tinha responsabilidades e não podia deixar de arcar com elas”,

revelou Maria.