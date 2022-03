Ana Clara tem crise de riso após Larissa afirmar que Natália está grávida: ‘Louca’

Ana Clara teve uma crise de risos enquanto conduzia uma entrevista com a ex-BBB Larissa no programa “Fora da Casa”, no Globoplay. A apresentadora não segurou a gargalhada após a eliminada da semana afirmar que Natália está grávida.

“Eu tenho uma fofoca bombástica. É de uma participante da casa. Ela se envolveu demais com Eli. Ela chegou em mim e contou sem ninguém perceber, acredito que nem os câmeras perceberam, mas ela está grávida!”, soltou Larissa.

“Gente, essa menina é doida. De onde você tira essas coisas? Se vocês conseguissem entender nossa equipe rindo daqui!”, disse Ana Clara enquanto gargalhava com a afirmação da ex-sister.

“Amiga, para de ser louca! Pelo amor de Deus! (…) Vocês entenderam? Ela cria. É para isso que ela entrou na casa de vidro. Vou aceitar essa fofoca. Foi a melhor que me contaram e ela nem existe!”, finalizou a ruiva.

