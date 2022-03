Eliezer encurrala Jessilane na piscina e leva bronca da produção; entenda

Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (3), Eliezer se envolveu em uma situação constrangedora. O brother encurralou Jessilane na piscina enquanto a sister tentava sair de perto dele.



Amiga de Natália, com quem o designer gráfico vive um affair, ela tentou de todas as maneiras se desvencilhar do brother, mas ele a seguiu.

“Sai, Eli. Para. Ô Lina, me ajuda. Ô Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para“, disse Jessilane.

Em um determinado momento, a produção do programa precisou intervir na situação e alertar Eliezer para que o brother parasse com a “brincadeira” imediatamente.

A situação entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, com usuários revoltados com o participante.

Durante a festa, o Eliezer ficou muito próximo da Jessi na piscina e recebeu uma atenção da produção. #BBB22pic.twitter.com/1e3OCYPn63 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 3, 2022

