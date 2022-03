Eliezer se preocupa com repercussão negativa de suposto de assédio a Jessilane

Durante um papo com Jessi, o designer falou com a professora sobre o caso. Ele encurralou a sister na piscina

As movimentações na Festa do líder deram o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Um dos brothers que continua pensando nos acontecimentos da madrugada de quinta-feira (3) é o Eliezer que pediu para conversar com a Jessilane a respeito do momento em que os dois estavam na piscina da casa.

Durante a Festa do Líder, o carioca encurralou a sister na borda da piscina e não parou até levar uma advertência da produção. Jessi já havia pedido para ele parar. “Foi uma atitude genuína sem maldade… as pessoas podem pegar 10 segundos de ‘para, para’ e levar para outro contexto”, avaliou o brother em conversa com a sister.

Apesar de tentar de tudo para se defender, as tags “não é não”, “assédio sexual” e “respeita a Jessi” foram muito comentadas no Twitter e ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social do passarinho. Muitos usuários, inclusive, pediram a expulsão do designer.

Pronunciamentos oficiais

Segundo os administradores de Jessi, os acontecimentos não podem ser relativizados. “Não é não! Até quando o não vai ser relativizado? Todos sabemos que brincadeiras existem entre homens e mulheres, porém, no momento em que um dos dois pede para parar, o que passar dali não faz mais parte de uma brincadeira”, escreveram.

Já a equipe de Eliezer, defendeu que a próxima sister disse que estava tudo bem e que tudo não passava de uma brincadeira. “Na festa de ontem, rolaram várias brincadeiras, inclusive do Eli com a Jessilane na piscina. Foi uma brincadeira, mas na hora o Eli levou um ‘atenção’ e ficou encucado com a situação. E, como podem ver nos vídeos, a própria Jessi disse que era brincadeira e para ele ficar tranquilo”, defenderam o brother.

