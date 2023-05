Serafim alerta população para vacinação contra Influenza

Manaus (AM) – A manhã desta terça-feira (09) foi marcada pelo Grande Expediente no plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Entre os temas debatidos pelos parlamentares da 18ª Legislatura, esteve a vacinação contra Influenza, tema levantado pelo vereador Marcelo Serafim (PSB).

Segundo o parlamentar, os vereadores possuem um grande instrumento em mãos, que são as redes sociais, o que na percepção dele pode ajudar no reforço sobre a conscientização da importância da vacinação.

“A gente fica em campanha de vacinação durante muito tempo e nosso quantitativo de vacina não é totalmente utilizado pela falta da procura. Quando chegamos nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que há o pico das doenças respiratórias, as pessoas vão às unidades de saúde atrás da vacina que deveriam ter feito uso nos meses de abril e maio”, destacou o vereador Marcelo Serafim.

Ele também ressaltou que a campanha já está aberta pela Secretária Municipal de Saúde (Semsa), e alertou que muitas pessoas estão sofrendo com a doença e precisando tomar medicamentos fortes para combater a sua evolução.

“A população de Manaus precisa começar a usar do seu direito, que é a vacinação. A vacinação da influenza é incontestável. A gente já vem com essa campanha há muito tempo, os grupos prioritários estão deixando de se vacinar pela falta de informação, isso não pode acontecer”, afirmou.

O vereador ressaltou que os parlamentares precisam usar de toda a sua cadeia de influência e comunicação para apoiarem essa campanha.

Marcelo foi apoiado por diversos parlamentares que acreditam que as redes sociais podem ser um instrumento para incentivar a campanha de imunização na cidade de Manaus, contra doenças respiratórias.

O vereador Dione Carvalho (Patriota) se colocou à disposição para cooperar com a campanha.

“Juntos podemos fazer toda a diferença principalmente nas redes sociais divulgando, fazendo uma promoção para a prevenção intensiva com o principal objetivo de fazer com que os usuários se conscientizem e tomem as devidas vacinas”, destacou.

Público liberado à vacinação

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade; gestantes; puérperas; indígenas aldeados e residentes em área urbana; trabalhadores de saúde; idosos com 60 anos ou mais; professores de escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; adolescentes em medida socioeducativa.

*Com informações da CMM

Leia mais:

CMM avança com PL que institui o Plano Municipal de Cultura pelos próximos dez anos

TJAM intima Amazonas Energia após ação da CMM

PL de Roberto Cidade busca tornar o transporte público mais seguro e humanizado