Moraes ameaça suspender Telegram no Brasil por 72 horas

Brasília (DF) – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ameaçou suspender o Telegram em todo o território nacional, por 72 horas, caso o aplicativo não retire de sua plataforma mensagem considerada desinformação sobre o PL das Fake News. O magistrado também determinou que a Polícia Federal colha o depoimento dos representantes do aplicativo no Brasil em até 48 horas.

A decisão veio após o aplicativo enviar aos usuários, nessa terça-feira (9), um informativo acompanhado de links pedindo que os internautas pressionem seus deputados a votarem contra o PL das Fake News.

Moraes também determinou que o Telegram envie a seguinte mensagem a todos os usuários:

“Por determinação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a empresa Telegram comunica: A mensagem anterior do Telegram caracterizou FLAGRANTE e ILÍCITA DESINFORMAÇÃO atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada (PL 2630), na tentativa de induzir e instigar os usuários à coagir os parlamentares.”

Na decisão, Moraes ainda determina multa de R$ 500 mil por hora, mesmo que o aplicativo já esteja fora do ar, caso o Telegram não cumpra a medida.

Em campanha contra o projeto de lei que cria o marco regulatório na internet, o PL das Fake News, o Telegram passou a encaminhar mensagens aos usuários nessa terça-feira (9). O informativo é acompanhado de links e pede que os internautas pressionem seus deputados a votarem contra o PL.

O texto expõe as preocupações da plataforma e diz considerar o PL “uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil”.

“O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630/2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Fale com seu deputado aqui ou nas redes sociais hoje mesmo – os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre”, afirma a nota encaminhada.

O link disparado na mensagem encaminha o usuário para um chat com trechos fora de contexto do projeto de lei. “Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil.”

*Com informações do Metrópoles

