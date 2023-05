Fredão e Fernanda Leal participam do “Raio-X Enem”, em Manaus, na preparação para prova

Manaus (AM) – As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam no dia 6 de junho, e para ajudar seus alunos na preparação, o Vetor Centro de Estudos realiza no próximo dia 26, no Teatro Manauara, o “Raio-X Enem”, com a participação de dois especialistas de peso que vão revelar segredos para mandar bem no dia das provas, previstas para ocorrer nos dias 5 e 12 de novembro.

O coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio, destaca que o evento faz parte de uma das estratégias que contribuem para o desempenho dos alunos do cursinho que, somente no último Enem, ajudou na aprovação de 280 jovens.

O “Raio-X Enem” vai contar com a presença da professora goiana Fernanda Leal, especialista em Inteligência Emocional, Neurociência, Alta Performance e Método de Estudo. Fernanda é criadora do Método Leal, que contribuiu para aprovação de mais de 22 mil alunos em diversas universidades e institutos do país.

Em Manaus, o Método Leal é oferecido com exclusividade no Vetor e orienta como os vestibulandos podem alinhar a rotina de estudos a hábitos que priorizem a sua performance e saúde mental.

Inicialmente, os jovens aprendem a diagnosticar a rotina e identificar o nível de produtividade. Por meio de registros diários, seja de quanto tempo estudou e até de quantas questões resolveu e em quanto tempo, eles passam a se autoconhecer e entender como funciona todo o processo.

Com esse planejamento, é possível dar conta de todo o edital dos processos seletivos. Em seguida, os alunos trabalham o hábito de planejamento e depois o de estudos.

Também participa do “Raio-X Enem”, o brasiliense Frederico Torres, mais conhecido como professor Fredão, formado em matemática e estatística. Responsável pelo canal Mente Matemática, ele tem ajudado jovens a alcançarem a aprovação por meio de uma metodologia própria que foca nas habilidades e competências exigidas no Enem.

