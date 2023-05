Casal executado por integrantes de facção rival na Zona Norte de Manaus

Durante a madrugada desta quinta-feira (18), Jacó Barbosa da Silva, de 39 anos e Leidemar de Souza Dourado, de 42 anos, foram mortos em um apartamento, na rua Carlos Barroso, comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o casal tinha participação com o crime organizado, e foram executados por integrantes de outra facção criminosa, que atua na cidade. Jacó era casado, e sua esposa havia saído, ele e Leidemar estavam sozinhos no apartamento, quando quatro homens encapuzados invadiram o local e os atingiram a dupla com vários tidos.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez a retirada do corpo, e o caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os suspeitos da execução não foram identificados, porém, a polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança de casas e comércios para tentar identificar e prender os assassinos.

Leia mais:

Trio é preso por assaltar ônibus com arma falsa em Manaus

VÍDEO: Trio é preso suspeito de jogar bomba de “catolé” em manifestantes, em Manaus

Procurado por tráfico de drogas, homem é recapturado pela polícia em Manicoré