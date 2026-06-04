Procurado

Jael de Souza Franquelino é apontado pela Polícia Civil como autor de arrastão de furtos e roubos em Tefé; denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Tefé (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de Jael de Souza Franquelino, amplamente conhecido no submundo do crime pelo apelido de “Loirinho”. Ele é apontado pelas autoridades como o principal suspeito de uma onda de assaltos e furtos que vem aterrorizando moradores do município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), “Loirinho” já é considerado foragido da Justiça devido ao cumprimento pendente de um mandado de prisão preventiva por crimes patrimoniais. A ficha criminal do suspeito acumula ocorrências em diferentes bairros da cidade, mas um caso recente chamou a atenção pela covardia do criminoso.

Terror contra gestante

O crime mais grave detalhado pela investigação ocorreu no último dia 28 de maio. Na ocasião, Jael invadiu uma residência e atacou uma mulher grávida. Armado com uma faca, ele rendeu a vítima e, sob forte violência psicológica e graves ameaças de morte, exigiu que ela entregasse todos os seus pertences de valor.

“Ele invadiu a residência da vítima e, mediante grave ameaça com o uso de arma branca, exigiu a entrega de pertences, causando intenso abalo emocional na gestante”, explicou o delegado Renato Ferraz, destacando a periculosidade do infrator.

Como denunciar

A Polícia Civil pede o apoio de toda a população de Tefé, de municípios vizinhos e da capital para localizar o paradeiro do assaltante. Qualquer pista que leve à captura de “Loirinho” deve ser repassada imediatamente às autoridades. O sigilo da identidade do informante é 100% garantido.

Os canais disponíveis para denúncia são:

(97) 98426-1022: Disque-denúncia direto da DIP de Tefé;

Disque-denúncia direto da DIP de Tefé; 197 ou (92) 3667-7575: Telefones oficiais da Polícia Civil do Amazonas;

Telefones oficiais da Polícia Civil do Amazonas; 181: Disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Leia mais:

Professor de Jiu-jitsu é procurado por importunação e estupro contra diversas vítimas em Manaus