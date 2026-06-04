Depca

Crime foi descoberto pela avó após menina mudar radicalmente de comportamento e se isolar da família.

Um homem de 43 anos foi preso na quarta-feira (3) suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Manaus. Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o suspeito consumia bebidas alcoólicas e, sob o efeito do álcool, aproveitava os momentos em que a vítima estava dormindo ou tomando banho para invadir os espaços e praticar os atos libidinosos.

O caso foi descoberto após familiares perceberem uma mudança drástica no comportamento da adolescente, que começou a se isolar e a chorar com frequência. Durante um evento familiar, a menina se recusou a sair do quarto e, posteriormente, tomou coragem para relatar os abusos à avó, que acionou as autoridades.

Segundo os relatos colhidos no Boletim de Ocorrência, o pai se aproveitava da vulnerabilidade da menor nos momentos em que ela estava indefesa e usava de ameaças, ordenando que ela não contasse o ocorrido a ninguém. Após a coleta de depoimentos e a constatação dos fatos, a Justiça decretou a prisão preventiva do genitor, que foi cumprida pelos policiais da Depca. O homem agora permanece à disposição do Poder Judiciário no sistema prisional.

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