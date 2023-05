Fla marca com Léo Pereira nos acréscimos e vence Corinthians no Maracanã

Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo jogou mal, mas venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Léo Pereira, nos acréscimos.

O Flamengo sentiu a falta de Arrascaeta, que sentiu no aquecimento e não jogou. Victor Hugo, seu substituto, não brilhou.

O Corinthians mantém o jejum sem vitórias, mas teve desempenho melhor e criou mais chances que os donos da casa para vencer. O Timão segue na zona do rebaixamento.

O Flamengo foi para o sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o Corinthians é o 17º, com cinco, e o primeiro no Z-4.

O Rubro-Negro voltará a campo para enfrentar o Ñublense, fora de casa, na quarta-feira, pela Libertadores. No mesmo dia e pela mesma competição, o Timão enfrentará o Argentinos Juniors, na Argentina. Pelo Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Fluminense na oitava rodada, enquanto o Corinthians medirá forças com o Cruzeiro.

Flamengo com pouca inspiração

O Flamengo teve muita dificuldade contra o Corinthians no primeiro tempo. O Timão, que foi ao Maracanã após seis jogos sem vencer, criou chances e foi perigoso na etapa inicial.

O Rubro-Negro sentiu a falta de Arrascaeta, que teve um problema muscular no aquecimento e ficou fora. Com Pulgar, Victor Hugo e Gerson, o Rubro-Negro não teve criatividade e conectou pouco Gabigol e Pedro. Os cariocas só conseguiram pressionar nos minutos finais, com finalizações consecutivas de fora da área.

O cenário no segundo tempo não mudou. O Corinthians, inclusive, jogou ainda melhor e acuou o Flamengo, que não conseguia sair da defesa. Aos 19 minutos, Sampaoli tirou Pulgar para a entrada de Vidal e ouviu “gritos de burro”. Pedro também saiu para Everton Cebolinha atuar. Matheus Gonçalves também não conseguiu brilhar.

O Flamengo, vaiado pelo seu torcedor, mal conseguia pressionar nos minutos finais quando brilhou a estrela de Léo Pereira. Com dores musculares, o zagueiro foi ao ataque para não deixar o time com um a menos e fez o gol como legítimo centroavante no minuto 48. O gol do alívio.

Lances importantes

No minuto 28, Róger Guedes chutou cruzado. Yuri Alberto deu um carrinho e não alcançou a bola por muito pouco.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Santos saiu jogando errado, e Paulinho rolou para Yuri Alberto parar no goleiro cara a cara. No rebote, Paulinho errou o rebote, e Róger Guedes também chutou para defesa de Santos.



Aos 32, Léo Pereira bateu falta, e a bola raspou o travessão de Cássio. Aos 48 minutos do segundo tempo, Léo Pereira recebeu cruzamento de Everton Cebolinha e venceu Cássio de cabeça.

