Rio de Janeiro (RJ) – O Maracanã recebe neste domingo (3), às 16h (horário de Brasília), um dos duelos mais aguardados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro: o Clássico dos Milhões. Enquanto o Flamengo briga para encostar no líder Palmeiras, o Vasco tenta consolidar sua recuperação e encerrar um incômodo jejum contra o maior rival.
Onde assistir Flamengo x Vasco ao vivo
A partida terá transmissão multiplataforma para que o torcedor não perca nenhum lance:
- TV Aberta: TV Globo (para todo o Brasil);
- TV Fechada/Pay-per-view: Premiere;
- Internet: ge.globo (em tempo real com vídeos dos principais lances) e ge tv.
Escalações Prováveis
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
O Rubro-negro entra em campo com desfalques pesados na criação. Sem Arrascaeta (fratura na clavícula) e Lucas Paquetá (lesão na coxa), o técnico Leonardo Jardim deve apostar em Luiz Araújo ou De la Cruz no meio-campo.
Provável time: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Samuel Lino e Pedro.
Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)
O Cruz-maltino vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho, mas deve ter baixas como Cuiabano e Jair. A aposta ofensiva está na trinca formada por Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
Provável time: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
Momento das Equipes e Tabu
- Flamengo: Vice-líder com 26 pontos, o time ostenta uma invencibilidade de oito jogos. A equipe quer manter o domínio recente no clássico para não deixar o Palmeiras escapar na liderança.
- Vasco: Com 16 pontos, o Vasco venceu três das últimas quatro partidas. No entanto, o desafio é histórico: o time não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2015.
Retrospecto Geral
Historicamente, o equilíbrio marca o confronto, mas com vantagem rubro-negra:
- Jogos: 430
- Vitórias do Flamengo: 168
- Vitórias do Vasco: 139
- Empates: 123
O último encontro entre os dois foi no Cariocão 2026, com vitória flamenguista por 1 a 0.
Destaques do Jogo:
- Data e Hora: Domingo, 03/05/2026, às 16h.
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).
- Árbitro: A definir pela CBF.
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