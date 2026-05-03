Brasileiro

Rubro-negro busca a liderança, enquanto Cruz-maltino tenta quebrar tabu de 11 anos sem vencer o rival no Brasileirão.

Rio de Janeiro (RJ) – O Maracanã recebe neste domingo (3), às 16h (horário de Brasília), um dos duelos mais aguardados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro: o Clássico dos Milhões. Enquanto o Flamengo briga para encostar no líder Palmeiras, o Vasco tenta consolidar sua recuperação e encerrar um incômodo jejum contra o maior rival.

Onde assistir Flamengo x Vasco ao vivo

A partida terá transmissão multiplataforma para que o torcedor não perca nenhum lance:

TV Aberta: TV Globo (para todo o Brasil);

TV Globo (para todo o Brasil); TV Fechada/Pay-per-view: Premiere;

Premiere; Internet: ge.globo (em tempo real com vídeos dos principais lances) e ge tv.

Escalações Prováveis

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

O Rubro-negro entra em campo com desfalques pesados na criação. Sem Arrascaeta (fratura na clavícula) e Lucas Paquetá (lesão na coxa), o técnico Leonardo Jardim deve apostar em Luiz Araújo ou De la Cruz no meio-campo.

Provável time: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Samuel Lino e Pedro.

Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

O Cruz-maltino vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho, mas deve ter baixas como Cuiabano e Jair. A aposta ofensiva está na trinca formada por Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

Provável time: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

Momento das Equipes e Tabu

Flamengo: Vice-líder com 26 pontos, o time ostenta uma invencibilidade de oito jogos. A equipe quer manter o domínio recente no clássico para não deixar o Palmeiras escapar na liderança.

Vice-líder com 26 pontos, o time ostenta uma invencibilidade de oito jogos. A equipe quer manter o domínio recente no clássico para não deixar o Palmeiras escapar na liderança. Vasco: Com 16 pontos, o Vasco venceu três das últimas quatro partidas. No entanto, o desafio é histórico: o time não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2015.

Retrospecto Geral

Historicamente, o equilíbrio marca o confronto, mas com vantagem rubro-negra:

Jogos: 430

430 Vitórias do Flamengo: 168

168 Vitórias do Vasco: 139

139 Empates: 123

O último encontro entre os dois foi no Cariocão 2026, com vitória flamenguista por 1 a 0.

Destaques do Jogo:

Data e Hora: Domingo, 03/05/2026, às 16h.

Domingo, 03/05/2026, às 16h. Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). Árbitro: A definir pela CBF.

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