Duelo

Rubro-negro abriu 2 a 0, mas viu Cruz-maltino buscar a igualdade aos 51 minutos; técnico da Seleção monitora nomes para o Mundial.

Rio de Janeiro (RJ) – Em um Clássico dos Milhões eletrizante e decidido nos últimos segundos, Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (3), no Maracanã. O duelo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado pela reação heroica do Cruz-maltino e pela presença ilustre de Carlo Ancelotti nas tribunas.

O jogo: Domínio rubro-negro e reação vascaína

O Flamengo começou avassalador e abriu o placar logo aos sete minutos com Pedro. No segundo tempo, o cenário parecia definido quando Pedro sofreu pênalti, convertido por Jorginho, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Entretanto, o Vasco não se entregou. Aos 38 da etapa final, Robert Renan marcou de cabeça e incendiou a partida. A persistência deu resultado nos acréscimos: aos 51 minutos, Hugo Moura balançou as redes, selando o empate e frustrando a torcida rubro-negra.

Tabela e Consequências

Flamengo: Com 27 pontos, o time desperdiçou a chance de encostar no líder Palmeiras (que também empatou na rodada) e segue seis pontos atrás do Alviverde.

Com 27 pontos, o time desperdiçou a chance de encostar no líder Palmeiras (que também empatou na rodada) e segue seis pontos atrás do Alviverde. Vasco: Chegou aos 17 pontos, mas caiu para a 12ª colocação, ficando em sinal de alerta em relação à zona de rebaixamento.

Olho na Amarelinha: Ancelotti no Maracanã

Um detalhe fora das quatro linhas roubou a cena: o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou o clássico de um dos camarotes. Ao lado de Juan e Rodrigo Caetano, o italiano observou potenciais nomes para a lista final da Copa do Mundo de 2026, que será anunciada no dia 18 de maio.

Próximos Compromissos

As equipes agora focam em torneios continentais antes de voltarem ao Brasileirão:

Vasco (Copa Sul-Americana)

Adversário: Audax Italiano (Fora)

Audax Italiano (Fora) Data: Quarta-feira (6), às 19h.

Flamengo (Libertadores)

Adversário: Independiente Medellín (Casa)

Independiente Medellín (Casa) Data: Quinta-feira (7), às 21h30.

No próximo domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Grêmio, enquanto o Vasco recebe o Athletico-PR.

Leia mais:

Flamengo x Vasco: Onde assistir, horário e escalações do Clássico dos Milhões