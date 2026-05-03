Rio de Janeiro (RJ) – Em um Clássico dos Milhões eletrizante e decidido nos últimos segundos, Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (3), no Maracanã. O duelo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado pela reação heroica do Cruz-maltino e pela presença ilustre de Carlo Ancelotti nas tribunas.
O jogo: Domínio rubro-negro e reação vascaína
O Flamengo começou avassalador e abriu o placar logo aos sete minutos com Pedro. No segundo tempo, o cenário parecia definido quando Pedro sofreu pênalti, convertido por Jorginho, ampliando a vantagem para 2 a 0.
Entretanto, o Vasco não se entregou. Aos 38 da etapa final, Robert Renan marcou de cabeça e incendiou a partida. A persistência deu resultado nos acréscimos: aos 51 minutos, Hugo Moura balançou as redes, selando o empate e frustrando a torcida rubro-negra.
Tabela e Consequências
- Flamengo: Com 27 pontos, o time desperdiçou a chance de encostar no líder Palmeiras (que também empatou na rodada) e segue seis pontos atrás do Alviverde.
- Vasco: Chegou aos 17 pontos, mas caiu para a 12ª colocação, ficando em sinal de alerta em relação à zona de rebaixamento.
Olho na Amarelinha: Ancelotti no Maracanã
Um detalhe fora das quatro linhas roubou a cena: o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou o clássico de um dos camarotes. Ao lado de Juan e Rodrigo Caetano, o italiano observou potenciais nomes para a lista final da Copa do Mundo de 2026, que será anunciada no dia 18 de maio.
Próximos Compromissos
As equipes agora focam em torneios continentais antes de voltarem ao Brasileirão:
Vasco (Copa Sul-Americana)
- Adversário: Audax Italiano (Fora)
- Data: Quarta-feira (6), às 19h.
Flamengo (Libertadores)
- Adversário: Independiente Medellín (Casa)
- Data: Quinta-feira (7), às 21h30.
No próximo domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Grêmio, enquanto o Vasco recebe o Athletico-PR.
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