Mulher tem cabeça esmagada e morre junto com amigo em acidente de moto em Manaus

Manaus (AM) – Dois amigos identificados como Paolo Maciel Gomes, de 37 anos, e Shaola Lima Silva, 39, morreram em um grave acidente de moto na manhã deste domingo (6). A tragédia aconteceu por volta das 6h na avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

O casal de amigos estava em uma motocicleta esportiva da marca Kawasaki Vulcan S quando atingiram o meio-fio da via no sentido Darcy Vargas. A moto ainda colidiu contra um poste de sinalização e só parou ao tingir a grade de um estabelecimento comercial.

O impacto da colisão foi tão grande que Shaola teve a cabeça esmagada contra as grades. Com o traumatismo craniano, ela acabou tendo deixando massa encefálica espalhada na calçada. Familiares e amigos das vítimas estiveram no local do acidente, mas não falaram com a imprensa.

Os corpos dos amigos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

