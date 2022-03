Vídeo: briga generalizada deixa mais de 20 feridos em jogo no México

Um dos episódios mais tristes da história do futebol ocorreu na último sábado (5), no México. Em partida entre Atlas e Querétaro, no Estádio Corregidora, uma briga generalizada entre torcedores deixou 22 feridos, sendo nove levados a um hospital. As informações são da ‘Coordenação de Proteção Civil do Estado de Querétaro.

O Atlas vencia o Querétaro e o jogo acontecia normalmente até os 17 minutos do segundo tempo, quando estourou uma briga entre torcedores nas arquibancadas. Em vídeos que circulam na internet, nota-se a selvageria de alguns torcedores, que agrediam outros de maneira covarde.

“Inadmissível e lamentável a violência. Serão castigados exemplarmente os responsáveis pela ausência de segurança no estádio. A segurança dos jogadores e torcedores é nossa prioridade”, comentou o presidente da Liga MX. Nas redes sociais, os clubes também se manifestaram contra os atos.

Apesar das autoridades mexicanas não confirmarem mortes, é possível ver nos vídeos corpos ensanguentados pelo estádio. Algumas pessoas seguiram sendo agredidas mesmo desacordadas. A partida foi suspensa pela federação mexicana, que também cancelou a 9ª rodada do torneio.

*Com informações do Terra