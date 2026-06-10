Seleção Brasileira

Espaço temático vai transmitir partidas da Seleção Brasileira e oferecer atrações interativas para os torcedores

Os torcedores da Seleção Brasileira terão um espaço especial para acompanhar o Mundial de Futebol de 2026 em Manaus. O Amazonas Shopping montou a Arena Amazonas Shopping, que vai transmitir os jogos do Brasil durante a competição e oferecer atrações interativas para o público.

O torneio será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México e começa no dia 11 de junho. A estreia da Seleção Brasileira acontece no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos. Em seguida, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h.

Espaço reúne transmissão e atrações para os torcedores

Além de acompanhar os jogos, os visitantes poderão participar de atividades inspiradas no universo do futebol. O espaço contará com área de convivência, ambiente para assistir às partidas e um ponto de venda de figurinhas e álbuns da Livraria Leitura.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a proposta é transformar cada partida em uma experiência completa para os clientes.

“O futebol tem o poder de reunir pessoas e criar momentos de celebração. Preparamos a Arena Amazonas Shopping para que nossos clientes possam viver essa experiência em um ambiente confortável, com atrações interativas e toda a emoção de torcer pela Seleção Brasileira”, destaca a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos.

Além disso, a expectativa é que o local se torne um ponto de encontro para colecionadores de figurinhas e apaixonados pelo esporte.

Circuito de Gols oferece brindes aos participantes

A programação inclui ainda o Circuito de Gols, promovido pelo Programa de Benefícios do Amazonas Shopping. Para participar, o cliente deverá baixar o aplicativo do shopping, realizar o cadastro e enviar notas fiscais que totalizem R$ 100 em compras.

Após a validação, o participante poderá testar a pontaria em um desafio interativo com cinco chutes em um gol virtual. A dinâmica permitirá acumular pontos e concorrer a brindes temáticos inspirados no clima do Mundial.

Ação incentiva reciclagem de figurinhas

Outra novidade será uma iniciativa sustentável realizada em parceria com a Global Shapers Manaus. A ação prevê a coleta e reciclagem dos adesivos descartáveis das figurinhas utilizadas na montagem dos álbuns.

Para facilitar o descarte correto, recipientes serão disponibilizados nas mesas do espaço. Dessa forma, os visitantes poderão contribuir com a destinação adequada dos resíduos gerados durante a atividade.

Programação integra comemoração dos 35 anos do shopping

A Arena Amazonas Shopping faz parte da programação especial em comemoração aos 35 anos do empreendimento. Ao mesmo tempo, reforça a proposta do centro de compras de oferecer experiências de entretenimento, lazer e convivência para os clientes.

Com transmissão dos jogos, atividades interativas e ações sustentáveis, o espaço promete reunir torcedores e famílias durante a participação da Seleção Brasileira no Mundial de Futebol de 2026.

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