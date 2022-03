‘Kit Pneus’ vai beneficiar mais de 8 mil trabalhadores em Manaus

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou a importância do programa para as categorias que foram afetadas pela pandemia da Covid-19

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou neste domingo, 6/3, o programa “Kit Pneus” para beneficiar mais de 8 mil trabalhadores.

“Queremos que seja uma ação de estado, não só de governo, que esse programa possa ser anual. Com esse programa nós temos a oportunidade de mudar a vida de todas essas categorias. Serão doados mais de 16 mil pneus, nós estamos melhorando a vida desses trabalhadores que saem de casa de madrugada para buscar sustento da sua família e que sofreram durante a pandemia, é para isso que estamos trabalhando, por uma cidade melhor”, destacou o prefeito durante coletiva de lançamento no Centro de Convenções de Manaus Professor Gilberto Mestrinho, o “sambódromo”, no Dom Pedro I, zona Centro-Oeste.

O projeto é realizado por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e vai beneficiar com mais de 16 mil pneus, aproximadamente dois mil taxistas, três mil mototaxistas, três mil motoboys, aproximadamente 300 condutores de vans escolares e outros 250 de táxi-frete.

“Manaus é uma das melhores cidades para se empreender e isso é empreendedorismo, nós já estamos abrindo o acesso para que todos façam a inscrição. Isso é uma nova visão e nova perspectiva do uso dos recursos públicos, o prefeito David Almeida nos orientou e hoje já estamos entregando, vamos acessar todo mundo, e o projeto vai chegar em várias zonas da cidade”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Para o presidente do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas de Manaus (SindMoto), Rodinei Ramos, o projeto é positivo, pois, segundo ele, a pandemia afetou o faturamento da categoria, causando dificuldades financeiras para a realização das manutenções no veículo.

“Gratidão ao prefeito, esse kit veio em boa hora e para nós é uma satisfação, essa atitude de ajudar todas as categorias é muito importante. Fomos muito afetados com a pandemia e agora estamos felizes com esse programa”, concluiu.

O critério de escolha dos beneficiados será baseado na lei municipal nº 12.009/2009. É necessário que os trabalhadores estejam regularizados junto ao sindicato de cada categoria e juntos aos órgãos fiscalizadores do município e do Estado. Os recursos são do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq).

Os contemplados devem acessar o endereço www.kitpneus.am.gov.br para inscrição, e em seguida colocar a especificação dos pneus, após 10 dias, será enviada a licitação em lote e em aproximadamente 45 dias, os itens já serão distribuídos. O projeto “Kit Pneus” vai contemplar um jogo de pneus para as cinco categorias. Inicialmente o projeto não contempla motoristas de aplicativos, mas esse benefício será anual, assim, a categoria pode ser incluída no ano seguinte.

