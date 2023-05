Inscrições abertas para curso de programação destinado às mulheres

A {reprograma}, iniciativa de impacto social que foca em ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, priorizando negras, trans e travestis, segue com as inscrições abertas para o curso de Python: fundamentos e análise de dados.

A oportunidade é gratuita, online e destinada às mulheres de todo o Brasil, acima de 18 anos, com pouco ou nenhum conhecimento em programação, e que tenham interesse em atuar no setor de tecnologia da informação. No total, são oferecidas 40 vagas e as inscrições estão abertas até 06 de junho, por meio do link.

De acordo com Nadja Brandão, Diretora Executiva da {reprograma}, essa é a primeira vez, em sete anos de história, que é oferecido o curso com foco em Python.

“É uma oportunidade inédita e, mais do que formar novas profissionais, queremos ajudá-las a conquistar sua primeira vaga de trabalho no setor de tecnologia, para que cada vez mais mulheres possam conquistar espaços e servirem de inspiração para outras”, explica.

Reprograma atua na qualificação de mulheres em vulnerabilidade social Foto: Divulgação

O curso visa qualificar profissionalmente mulheres que desejam realizar a transição de carreira para o mercado de tecnologia, como programadoras, em especial, programação para análise de dados juniores, e conta com o apoio da B3 Social, uma associação sem fins lucrativos responsável pelas frentes de Investimento Social Privado (ISP) e Voluntariado da BR, cujo propósito é contribuir, por meio da educação, com a redução das desigualdades sociais no Brasil.

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino, portanto, mulheres cisgênero, trans ou travestis que possuam total disponibilidade para frequentar as aulas.

As candidatas serão avaliadas ao longo do processo seletivo pelos seguintes critérios: motivação, qualidade da inscrição, coerência das informações, empatia, inclusão, pensamento crítico, familiaridade com o tema diversidade e potencial de impacto do curso na vida da candidata.

Após o fim das inscrições, as selecionadas serão anunciadas no dia 21 de junho. O curso acontecerá de 05 de agosto a 08 de dezembro, com aulas de conteúdo aos sábados, das 09h às 17h. Já as aulas de revisão ocorrerão às segundas-feiras, das 20h às 22h e, além disso, as alunas terão a opção de participar dos grupos de estudo, às terças-feiras, das 19h às 20h. Também acontecerão as orientações socioemocionais, às terças-feiras, das 20h às 22h.

*Com informações da assessoria

