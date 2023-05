SENAI abre 360 vagas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional

As primeiras turmas terão aulas iniciadas na primeira quinzena de junho, de acordo com cada curso, e têm como previsão de término o mês de outubro para a última turma

Manaus (AM) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) tem vagas disponíveis para os cursos de Reciclagem para Operador de Empilhadeira, Operador de Empilhadeira, Direção Defensiva, Mecânico de Manutenção em Automóveis, Ferramenta de Corte e Repuxo e Dobra, Programador e Regulador de Injetora Plástica, Soldador TIG, NR-35 Trabalho em Altura, Eletricidade Aplicada a Construção Civil, Eletricista Instalador Residencial, MS Project Aplicado em Projetos Industriais, Excel Avançado, Projetos Mecatrônicos – CAD e Excel Avançado com Dshboard. No total, são 360 vagas para cursos presenciais nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Com carga horária de oito horas a 240 horas, os cursos custam de R$ 90,00 a R$ 3.136,95,00 reais, valores que podem ser parcelados no cartão de crédito, dependendo do curso.

As primeiras turmas terão aulas iniciadas na primeira quinzena de junho, de acordo com cada curso, e têm como previsão de término o mês de outubro para a última turma. Para mais informações, acesse o site do SENAI de http://www.fieam.org.br/senai/cursos-do-senai/ .

*Com informações da assessoria

