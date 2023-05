Circo Caboclo leva oficinas e espetáculos para escolas das zonas periféricas de Manaus

Manaus (AM) – Educação e cultura circense. A Companhia Circo Caboclo leva, por meio do “Viveiro Acrobático”, oficinas de acrobacia de solo, acrobacia aérea, contorção e manipulação de objetos para escolas públicas de Manaus. As crianças ainda apreciam uma performance de circo contemporâneo preparada especialmente para os pequenos.

“O ‘Viveiro Acrobático’ é um projeto que leva oficinas de técnicas circenses para as escolas públicas municipais. As oficinas contam com acrobacias aéreas, acrobacia de solo e oficina de manipulação, sendo de bambolê ou malabares. Além dessas oficinas com os estudantes, que duram entre uma hora a uma hora e meia, fazemos também um espetáculo de apresentação circense, um espetáculo para as crianças. Uma apresentação de circo contemporâneo, com muita dança usando as técnicas de circo”, pontua o acrobata Jean Winder.

A proposta nasce visando democratizar o acesso à formação artística e, principalmente, a formação circense. “As atividades circenses existem em Manaus, elas são práticas comuns que ocorrem em lugares artísticos, mas são mais acessíveis para pessoas com uma realidade social que permitem com que elas pratiquem atividades culturais. Por conta disso, as pessoas de lugares fora das zonas centrais contam com essa dificuldade porque não tem o acesso aos meios de cultura. Além do que, lugares com esse tipo de atividade geralmente cobram caro pelas aulas, então não é uma atividade acessível”, explica.

Estudantes acompanham espetáculo circense na quadra da escola Foto: Divulgação

A atividade circense segue até o dia 23 de junho, atendendo estudantes de 10 escolas das zonas periféricas de Manaus. No elenco, estão os acrobatas Jean Winder, Laísa Silva e Ayla Taynã.

Importância

Fundada pelo artista amazonense Jean Winder, a Cia Circo Caboclo propõe justamente estabelecer e produzir processos artísticos entre profissionais latino-americanos e ressignificar “fronteiras”, por meio da arte e da tecnologia.

“O acesso de muitas crianças a um produto artístico, produto cultural, tanto elas assistindo, quanto elas efetuando, é muito gratificante. As crianças participam das oficinas, depois conferem o espetáculo. Acredito que isso cria um caminho de pensar como as coisas acontecem, como pode ser um processo de criação ou como as pessoas fazem para conseguir apresentar uma acrobacia em cena, esse projeto torna isso visível para essas pessoas. ”

Winder conta que havia um temor se o projeto o “Viveiro Acrobático” se encaixaria na rotina das crianças, mas foi recompensador perceber que elas estão abertas a projetos culturais.

“O ponto positivo das primeiras apresentações foi perceber que o projeto funciona muito bem com as crianças. Acho que existia um medo, uma sensação por não poder prever como funcionaria nas escolas e, no final das contas, foi um sucesso. As crianças em nenhum momento mostraram ficar entediadas, ou apresentaram ter dificuldades, pelo contrário, de repente a escola parecia ser um grande espaço de experimentações circenses”, disse.

Estudante participa de oficina circense Foto: Divulgação

O projeto foi contemplado pelo edital Manaus Faz Cultura 2022, da prefeitura de Manaus, e atende ao Programa de Cultura Itinerante do Município.

“É muito difícil de mensurar a importância da atividade para a comunidade. Os resultados dessas atividades são interessantes, pelas escolas que já passamos vimos uma recepção positiva da comunidade escolar, digo dos professores e alunos. Acredito que no mínimo essas pessoas foram um pouco mais felizes no dia que praticaram as atividades circenses e tiveram contato com a prática cultural”, finaliza.

